Der Formel-1-Rennstall Aston Martin will Sebastian Vettel nicht nur wieder zu einem Top-Fahrer in der Königsklasse des Motorsports machen, das Team von Otmar Szafnauer will auch von der Expertise des 33-Jährigen profitieren. In die Lobeshymne auf Vettel mischt sich auch versteckte Kritik an Ferrari.