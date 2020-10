14.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Weil die Preise für Alkohol steigen, wird in der Türkei immer mehr selbst gebrannt. Das ist gefährlich: Innerhalb einer Woche starben nun Dutzende Menschen, viele liegen im Krankenhaus. In der Türkei sind laut Medienberichten innerhalb einer Woche mindestens 44 Menschen an Vergiftungen mit schwarzg Weil die Preise für Alkohol steigen, wird in der Türkei immer mehr selbst gebrannt. Das ist gefährlich: Innerhalb einer Woche starben nun Dutzende Menschen, viele liegen im Krankenhaus. In der Türkei sind laut Medienberichten innerhalb einer Woche mindestens 44 Menschen an Vergiftungen mit schwarzg 👓 Vollständige Meldung