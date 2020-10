15.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Stralsund (dpa) - Nach dem Hochwasser an der Ostseeküste wegen Sturmtief Gisela stehen heute die Schäden im Fokus. Besonders betroffen war in Mecklenburg-Vorpommern der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dort wurde am Mittwoch wegen der steigenden Wasserstände die Alarmstufe 2 ausgelöst. Bei der zweit Stralsund (dpa) - Nach dem Hochwasser an der Ostseeküste wegen Sturmtief Gisela stehen heute die Schäden im Fokus. Besonders betroffen war in Mecklenburg-Vorpommern der Landkreis Vorpommern-Greifswald. Dort wurde am Mittwoch wegen der steigenden Wasserstände die Alarmstufe 2 ausgelöst. Bei der zweit 👓 Vollständige Meldung