15.10.2020 ( vor 3 Stunden )



Die Behörden sprechen von einem "schweren Schlag" gegen mexikanische Drogenkartelle. In den USA beschlagnahmen Ermittler in einer landesweiten Operation eine Rekordmenge Methamphetamin. Hunderte Personen werden im Rahmen des Einsatzes festgenommen.