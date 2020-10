Mistress Straßenbähn*in 🚋 RT @HartmutZimmer: Episode aus dem Land des Waffenwahns. #USA – Drama in Tennessee: Mädchen erschießt Vater beim Spielen mit #Waffe. - Vie… vor 42 Minuten DieAlteEuleNimmersatt RT @HartmutZimmer: Episode aus dem Land des Waffenwahns. #USA – Drama in Tennessee: Mädchen erschießt Vater beim Spielen mit #Waffe. - Vie… vor 58 Minuten SchmidtsKatze RT @HartmutZimmer: Episode aus dem Land des Waffenwahns. #USA – Drama in Tennessee: Mädchen erschießt Vater beim Spielen mit #Waffe. - Vie… vor 1 Stunde Hartmut Zimmer Episode aus dem Land des Waffenwahns. #USA – Drama in Tennessee: Mädchen erschießt Vater beim Spielen mit #Waffe.… https://t.co/cEl7XJVTK2 vor 1 Stunde