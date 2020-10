17.10.2020 ( vor 8 Stunden )

Eigentlich hat der FC Everton das Image einer grauen Maus in der englischen Premier League. In der eigenen Stadt regiert der große FC Liverpool und ligaweit ging es für die "Toffees" in den letzten Jahren allenfalls um Mittelfeldplätze. Das könnte sich nun dank zweier Ex-Bayern ändern.