17.10.2020 ( vor 6 Stunden )



Die niederländische Königsfamilie macht in Griechenland Ferien und löst damit in der Heimat Empörung aus. Gerade das Staatsoberhaupt sollte sich in der Corona-Krise vorbildlich verhalten und auf unnötige Reisen verzichten, finden Kritiker. Der König packt deshalb vorzeitig die Reisekoffer. Die niederländische Königsfamilie macht in Griechenland Ferien und löst damit in der Heimat Empörung aus. Gerade das Staatsoberhaupt sollte sich in der Corona-Krise vorbildlich verhalten und auf unnötige Reisen verzichten, finden Kritiker. Der König packt deshalb vorzeitig die Reisekoffer. 👓 Vollständige Meldung