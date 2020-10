17.10.2020 ( vor 19 Stunden )



Die Filmwelt trauert um die Schauspiel-Ikone Rhonda Fleming. Die in den 40er und 50er Jahren berühmt gewordene Darstellerin verstarb mit 97 Jahren. Neben der Leinwandtätigkeit ist die "Queen of Technicolor" mit ihren roten Haaren und grünen Augen auch für ihre Nächstenliebe bekannt. Die Filmwelt trauert um die Schauspiel-Ikone Rhonda Fleming. Die in den 40er und 50er Jahren berühmt gewordene Darstellerin verstarb mit 97 Jahren. Neben der Leinwandtätigkeit ist die "Queen of Technicolor" mit ihren roten Haaren und grünen Augen auch für ihre Nächstenliebe bekannt. 👓 Vollständige Meldung