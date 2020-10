18.10.2020 ( vor 2 Stunden )



Vasiliy Lomachenko findet zu spät in den Titelkampf gegen Teofimo Lopez - und verliert gleich drei WM-Gürtel im Leichtgewicht. In Las Vegas überrascht der US-Amerikaner seinen ukrainischen Gegner, der anschließend mit den Punktrichtern hadert.