20.10.2020 ( vor 1 Tag )



Die Pläne für einen deutschen Weltraumbahnhof in der Nordsee nehmen immer konkretere Formen an. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft ein entsprechendes Konzept, das den Abschuss von Miniraketen vorsieht. Womöglich findet schon Ende 2021 der erste Start statt. Die Pläne für einen deutschen Weltraumbahnhof in der Nordsee nehmen immer konkretere Formen an. Das Bundeswirtschaftsministerium prüft ein entsprechendes Konzept, das den Abschuss von Miniraketen vorsieht. Womöglich findet schon Ende 2021 der erste Start statt. 👓 Vollständige Meldung