20.10.2020 ( vor 47 Minuten )



Nach monatelangem Streit gibt Bundesinnenminister Seehofer seinen Widerstand gegen eine Studie zu Rassismus in der Polizei auf. Aus Regierungskreisen heißt es, der CSU-Politiker bestehe aber darauf, zugleich auch die Schwierigkeiten der Beamten in den Blick zu nehmen.