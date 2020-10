20.10.2020 ( vor 13 Stunden )



In den 60er Jahren gehörte er zu den jungen Wilden, die in England mit Beat-Musik die Welt der Jugendlichen auf den Kopf stellten: Spencer Davis. Nun ist der Autor von Hits wie "Keep on Running" und "Gimme Some Lovin'" gestorben.