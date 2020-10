21.10.2020 ( vor 17 Stunden )



Während die Lage in Deutschlands Krankenhäusern mit Blick auf eine zweite Corona-Welle noch entspannt ist, spitzt sie sich andernorts zu. Um Kapazitäten zu schaffen, werden in Belgien nicht dringende Behandlungen verschoben. Ähnliches droht in Spanien. Andere Länder bitten Nachbarn um Hilfe.