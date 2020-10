Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Gesundheitsminister Spahn positiv auf Corona getestet 00:50 Berlin, 21.10.20: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. Wie das Gesundheitsministerium in Berlin mitteilte, ist er am frühen Mittwochnachmittag positiv auf das Virus getestet worden. Spahn habe sich umgehend in häusliche Isolierung begeben, hieß es in...