25.10.2020 ( vor 10 Stunden )



Die Corona-Situation in München hat sich zugespitzt, deshalb setzt die Stadt eine Verschärfung der Die Corona-Situation in München hat sich zugespitzt, deshalb setzt die Stadt eine Verschärfung der Maßnahmen in Kraft . Das betrifft nicht zuletzt den Alkoholkonsum. Alle Infos im Newsblog. Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 42 Millionen Menschen mit dem Coronavirus infizier 👓 Vollständige Meldung