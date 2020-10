Schulen und Kitas geschlossen: Nächster bayerischer Landkreis im Lockdown

26.10.2020 ( vor 3 Tagen )



Nach dem Berchtesgadener Land verhängt nun ein weiterer Landkreis in Bayern strikte Ausgangsbeschränkungen. Ab Dienstag dürfen die Menschen in Rottal-Inn ihr Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Nach dem Berchtesgadener Land verhängt nun ein weiterer Landkreis in Bayern strikte Ausgangsbeschränkungen. Ab Dienstag dürfen die Menschen in Rottal-Inn ihr Haus nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Schulen und Kitas bleiben geschlossen, Veranstaltungen werden abgesagt. 👓 Vollständige Meldung