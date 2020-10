27.10.2020 ( vor 8 Stunden )



Der Bund will mit drastischen Der Bund will mit drastischen Maßnahmen die massiv steigenden Infektionszahlen in den Griff bekommen. Unter anderem sollen Bars, Clubs, Diskotheken und Kneipen geschlossen werden. Auch für Kontakte in der Öffentlichkeit sollen die Regeln deutlich verschärft werden. 👓 Vollständige Meldung