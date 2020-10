28.10.2020 ( vor 15 Stunden )



Auch in Auch in Frankreich müssen sich die Menschen auf neue Maßnahmen einstellen: Ab Freitag gelten laut Staatschef Macron strenge Kontaktbeschränkungen, um die zweite Corona- Welle in dem Land zu brechen. Die Schulen will er aber im Gegensatz zum Frühjahr offen halten. 👓 Vollständige Meldung