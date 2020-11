29.10.2020 ( vor 2 Tagen )



Helge Schneider haut wieder in die Tasten, allerdings in die seiner Schreibmaschine: In einem Brief fordert er von Finanzminister Scholz, die Corona-Hilfen anzupassen. Die ungewöhnliche Aktion hat einen ernsten Hintergrund: Dem Musiker brechen durch den Lockdown Konzerteinnahmen weg. 👓 Vollständige Meldung