30.10.2020 ( vor 3 Tagen )

Die ständigen Niederlagen gegen seinen jungen Teamkollegen Charles Leclerc setzen Sebastian Vettel zu. Wird der 33-Jährige in seinen letzten Rennen benachteiligt? Ferraris Teamchef Mattia Binotto will davon nichts wissen. Derweil bestärkt Bernie Ecclestone Vettel in seinem Verdacht.