03.11.2020 ( vor 2 Stunden )

Nach dem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt sind noch viele Fragen offen. Das ist über den Angriff bekannt – und über den erschossenen Täter . Nach einem Terroranschlag in der Wiener Innenstadt am Montagabend läuft weiterhin ein Groß einsatz der Polizei. Ein Überblick über das, was wir bisher w