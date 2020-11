03.11.2020 ( vor 3 Stunden )



Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat am Dienstagvormittag nach dem Anschlag in Wien mit fünf Toten, darunter auch der Attentäter , und 17 Verletzten – sieben darunter lebensgefährlich – Details über den Attentäter bekanntgegeben. Der Attentäter, der nach dem Anschlag in der Wiener Innenstadt von der Polizei erschossen wurde, war 20 Jahre alt, hatte nordmazedonische Wurzeln und war einschlägig wegen terroristischer Vereinigung (Paragraf 278b StGB) vorbestraft. 👓 Vollständige Meldung