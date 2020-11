04.11.2020 ( vor 4 Stunden )



In dem US-Bundesstaat bleibt der Kampf um den Sieg spannend. Immer noch müssen Hunderttausende In dem US-Bundesstaat bleibt der Kampf um den Sieg spannend. Immer noch müssen Hunderttausende Stimmen ausgezählt werden. Doch inzwischen ist der Herausforderer an Trump vorbeigezogen. Alle Infos im Newsblog. Die Präsidentschaftswahl in Amerika ist dramatisch, der Republikaner Donald Trump und sei 👓 Vollständige Meldung