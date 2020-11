05.11.2020 ( vor 17 Stunden )

Kann Joe Biden die "Swing States" Pennsylvania und Georgia für sich gewinnen? Es bleibt spannend. In beiden US- Staaten ist ein Sieg für den Demokraten möglich. Alle Infos im Newsblog. Die Präsidentschaftswahl in den USA verläuft dramatisch, Amtsinhaber Donald Trump und sein Herausforderer Joe Biden