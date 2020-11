06.11.2020 ( vor 3 Stunden )



Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen: Ein 17-Jähriger schlug am Nikolaustag auf einen Feuerwehrmann ein, der einen Streit schlichten wollte. Der Mann starb – nun steht das Urteil für den Jugendlichen. Nach dem tödlichen Schlag gegen einen Familienvater in Augsburg ist der 17-jährige Die Tat sorgte bundesweit für Entsetzen: Ein 17-Jähriger schlug am Nikolaustag auf einen Feuerwehrmann ein, der einen Streit schlichten wollte. Der Mann starb – nun steht das Urteil für den Jugendlichen. Nach dem tödlichen Schlag gegen einen Familienvater in Augsburg ist der 17-jährige Täter zu ei 👓 Vollständige Meldung