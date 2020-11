11.11.2020 ( vor 3 Stunden )

Frankreichs Präsident Macron spricht sich für die Veröffentlichung von Mohammed-Karikaturen aus - und provoziert so eine Protestwelle in muslimischen Ländern. Bei einer Gedenkfeier in Saudi-Arabien kommt es nun zu einem Sprengstoff- Anschlag auf westliche Diplomaten.