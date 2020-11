11.11.2020 ( vor 4 Stunden )



Noch bevor alle Bundesländer über einen Vorschlag von Ministerpräsident Laschet beraten können, schafft Nordrhein-Westfalen schon einmal Fakten: Alle Schulkinder sollen zwei Tage früher in die Weihnachtsferien gehen. Damit sie unterm Baum ihre Familie nicht so leicht anstecken. 👓 Vollständige Meldung