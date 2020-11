12.11.2020 ( vor 4 Stunden )



An einer Berufsschule in Berlin äußert einer der Lehrer öffentlich, nicht an die Existenz des Coronavirus zu glauben. Masken bezeichnet er als "moderne Hakenkreuze". Einige seiner Schüler beschweren sich und wollen den Unterricht boykottieren. Nun prüft die Schulaufsichtsbehörde den Fall.