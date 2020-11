12.11.2020 ( vor 20 Stunden )

Zahlreiche Branchen sind vom Teil- Lockdown in Deutschland betroffen – so auch Fitnessstudios. In Bayern hat ein Gericht aber nun entschieden, dass die Schließung rechtswidrig ist. Alle Infos im Newsblog. Weltweit haben sich laut Johns-Hopkins-Universität mehr als 52 Millionen Menschen mit dem Coron