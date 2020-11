12.11.2020 ( vor 4 Tagen )

Am Donnerstag hat die Regierung formal per Umlaufbeschluss die Untersuchungskommission zum Terroranschlag in Wien eingesetzt. An der Spitze des fünfköpfigen Gremiums steht die Strafrechtsprofessorin Ingeborg Zerbes. Binnen vier Wochen soll die Kommission einen ersten Bericht zu möglichen Fehlern im Vorfeld des Anschlags vorlegen.