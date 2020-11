14.11.2020 ( vor 4 Stunden )

Die täglichen Neuinfektionen steigen in den Vereinigten Staaten immer rasanter. Doch ist die Lage in den USA wirklich dramatischer als in europäischen Hotspots? Mehr als zehneinhalb Millionen Corona -Infektionen wurden seit Beginn der Pandemie in den USA bereits nachgewiesen. Seit Ende Oktober stei