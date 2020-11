17.11.2020 ( vor 10 Stunden )

Mit einem gutem Spiel und dem Gruppensieg in der Nations League will Joachim Löw dieses bizarre Länderspieljahr beenden. Doch was der Trainer der deutschen Fußball Nationalmannschaft dann in Sevilla gegen Spanien erlebt, ist das größte Demütigung seiner langen Amtszeit.