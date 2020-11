20.11.2020 ( vor 9 Stunden )

Der harte Lockdown im australischen Bundesstaat South Australia ist der Regierung zufolge durch eine Lüge ausgelöst worden. Ein erkrankter Mann habe zu seiner Ansteckung in einem Restaurant angegeben, sich nur schnell eine Pizza geholt zu haben, in Wahrheit habe er dort jedoch stundenlang neben einem erkrankten Kollegen gearbeitet, sagte South Australias Premier Steven Marshall am Freitag.