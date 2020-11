Fritz 🤓 Make America Trump again?. Donalds Schwiegertochter hat Ambitionen. Die Dame hat wie ihr Schwiegervater auch etwa… https://t.co/UjYd8fON5J vor 54 Minuten iHans2m Make America Trump again?. Donalds Schwiegertochter hat Ambitionen. https://t.co/M7P6GAjXaG vor 2 Stunden Holger Waldenberger @AndreasDrees03 @davidbest95 Von Reagan stammt "Make America great again". Und Trump hat eine konsequent reaganisti… https://t.co/F13F2BaAci vor 13 Stunden maybrit illner .@herbstblond : #Trump war nicht ungeschickt mit seinem "Make America great again", aber er hat das Land in die Grü… https://t.co/X6IMXuY4dn vor 16 Stunden Walter Ellermann Allein der Umgang mit dem amtierenden und zukünftigen Präsidenten der USA ist armselig und unterirdisch verblödet!… https://t.co/z51e53fR6k vor 4 Tagen 「K」 @DerComicGraf Mütze mit "Make America great again" Aufschrift und in die Tischplatte eingebrannt TRUMP 2020 vor 4 Tagen