Frankreich: Islamistische Fake News terrorisieren Schüler 04:53 In der Pariser Banlieue glauben viele Jugendliche die Fake News in den sozialen Medien, auch islamistische. Schulen und die meisten Lehrer kommen nicht mehr an gegen die Propaganda per Handy. Einige wollen das ändern und Fakten klarstellen.