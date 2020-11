21.11.2020 ( vor 4 Stunden )

Seine Niederlage bei der Wahl will Noch-US-Präsident Trump nach wie vor nicht eingestehen. Twitter sieht das anders und kündigt jetzt schon an, den offiziellen Account des Präsidenten am Tag seiner Vereidigung an Joe Biden zu übergeben. Der Verlust dürfte Trump jedoch nicht allzu hart treffen.