Thüringer Allgemeine Anti-Corona-Demo: „Querdenken“-Aktivistin sieht sich als neue Sophie Scholl https://t.co/tus7lS8coH vor 11 Stunden TLZ Anti-Corona-Demo: „Querdenken“-Aktivistin sieht sich als neue Sophie Scholl https://t.co/qGzgRglU28 vor 12 Stunden OTZ Online Anti-Corona-Demo: „Querdenken“-Aktivistin sieht sich als neue Sophie Scholl https://t.co/LY48MdDCxi vor 12 Stunden Coca 🐙 RT @LVZ: Die Lage in der #Leipzig|er City scheint sich zu entspannen. Immer mehr Demo-Teilnehmer verlassen die Versammlung in der Großen Fl… vor 1 Tag aydin RT @LVZ: Die Lage in der #Leipzig|er City scheint sich zu entspannen. Immer mehr Demo-Teilnehmer verlassen die Versammlung in der Großen Fl… vor 1 Tag ANTIFA NORDSACHSEN RT @LVZ: Die Lage in der #Leipzig|er City scheint sich zu entspannen. Immer mehr Demo-Teilnehmer verlassen die Versammlung in der Großen Fl… vor 1 Tag