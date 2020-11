26.11.2020 ( vor 15 Stunden )

In der Frage, ob die heimische Tourismusindustrie noch in diesem Jahr in die Wintersaison starten kann oder die Skigebiete wie zuletzt von Italien Frankreich und Deutschland eingefordert bis in den Jänner geschlossen bleiben, steht laut Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) die Antwort weiter aus.