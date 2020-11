27.11.2020 ( vor 4 Stunden )

Der republikanische Amtsinhaber Donald Trump will das Weiße Haus nach eigenen Worten räumen, allerdings stellt er dafür eine Bedingung. Eine Wahlniederlage will er noch immer nicht einräumen. Im Gegenteil. US-Präsident Donald Trump will das Weiße Haus verlassen – unter der Bedingung, dass das Wahlko