heike gehrmann Last Christmas für die Trumps im Weißen Haus https://t.co/HBcztI8CYV vor 2 Tagen Metka Smole RT @KURIERat: Last Christmas für die Trumps: Melania enthüllt Weihnachtsdeko im Weißen Haus https://t.co/TxAYRKYhbP vor 5 Tagen KURIER Last Christmas für die Trumps: Melania enthüllt Weihnachtsdeko im Weißen Haus https://t.co/TxAYRKYhbP vor 5 Tagen