01.12.2020 ( vor 12 Stunden )

Lange Zeit gilt Real Madrid als das Maß der Dinge in der Champions League. In den vergangenen sieben Jahren gewinnen sie den Wettbewerb vier Mal. Doch in diesem Jahr ist der Wurm drin. Nun hat es kommende Woche Gladbach in der Hand, die Königlichen früh nach Hause zu schicken.