02.12.2020 ( vor 5 Stunden )



steht unter Schock: Am Tag nach der Amokfahrt in der Trier steht unter Schock: Am Tag nach der Amokfahrt in der Fußgängerzone wird der Fahrer dem Haftrichter vorgeführt. Unterdessen gibt die Polizei weitere Details über die Opfer bekannt. Nach der Amokfahrt in der Trierer Innenstadt mit mehreren Toten soll der dringend Tatverdächtige an diesem Mittwoc 👓 Vollständige Meldung