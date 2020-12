02.12.2020 ( vor 9 Stunden )



Ein neuer Rekord bei den Totenzahlen: Erstmals übersteigt die Zahl der gemeldeten Sterbefälle in Deutschland die 500er-Marke. Doch beim Bund-Länder-Gipfel mahnt Söder, diese Quote nicht rein statistisch zu sehen. Alle diese Menschen hätten gern mit uns Weihnachten gefeiert, sagt der bayerische Ministerpräsident.