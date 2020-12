03.12.2020 ( vor 9 Stunden )

Gesundheitsminister Rudolf Anschober hat Donnerstagabend wenige Tage vor Ende des Lockdowns an den Handel appelliert: Die Handelsunternehmen müssten sich vorbereiten, dass alle Vorschriften eingehalten werden, so der Minister in der ZIB2. Er kündigte strenge Kontrollen durch die Polizei an.