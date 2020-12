04.12.2020 ( vor 11 Stunden )



-Sieg und erster Heimspiel-Erfolg in dieser Saison: Krzysztof Derby -Sieg und erster Heimspiel-Erfolg in dieser Saison: Krzysztof Piatek macht Hertha BSC glücklich. Endlich einmal, denn der Doppeltorschütze gegen den 1. FC Union Berlin enttäuschte bislang in der Fußball- Bundesliga . Für einen Aufreger sorgt Robert Andrich mit einem üblen Tritt an den Hals des Gegners. 👓 Vollständige Meldung