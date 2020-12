Quelle: Euronews German - vor 2 Tagen



"M. Webo we are with you": Solidarität nach CL-Spielabbruch in Paris 01:10 In den Stunden nach dem abgebrochenen Spiel gegen Istanbul zeigten sich die Fußball-Profis von Paris Saint-Germain auch im Internet solidarisch. Hochkarätige Spieler wie Neymar und Kylian Mbappé gaben klare Statements gegen Rassismus ab.