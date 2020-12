10.12.2020 ( vor 3 Stunden )



Berlin (dpa) - Mit einer Großrazzia ist die Polizei gegen Organisierte Kriminalität im Clanmilieu und in der Rockerszene vorgegangen. Insgesamt wurden am Donnerstagmorgen 33 Wohnungen und andere Räume in Berlin, Hamburg und Brandenburg durchsucht, 3 Verdächtige wurden verhaftet, wie die Berliner Sta 👓 Vollständige Meldung