16.12.2020 ( vor 9 Stunden )



Vergangenen Monat veröffentlicht Barack Obama sein drittes Buch. In einem Interview erzählt der ehemalige US-Präsident nun, wie er die Pausen während des Schreibprozesses am liebsten verbracht hat - nämlich mit dem Schauen von Serien. Und er verrät auch, welche das waren.