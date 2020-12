Knapp drei Monate vor der Landtagswahl liegen die Grünen mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann nach einer SWR-Umfrage klar in Front. Wenn am Sonntag...

Corona-Triage: So entscheiden Ärzte, wer gerettet wird – und wer nicht In Nachbarländern wie Belgien sind die Kliniken bereits überlastet. Auch in Deutschland kommen die medizinischen Ressourcen an ihre Grenzen. Was passiert,...

t-online.de vor 13 Stunden - Deutschland