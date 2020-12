18.12.2020 ( vor 1 Tag )



In einem In einem Podcast der "New York Times" schildert ein vermeintlicher Islamist seine Gewalttaten im IS. Der Podcast ist ein Erfolg, gewinnt mehrere Preise. Doch nun stellt sich heraus: Der Mann ist kein Terrorist, wahrscheinlich war er sogar nie in Syrien. US-Präsident Trump frohlockt. 👓 Vollständige Meldung